Após pedido de moradores prefeitura instala lombada em avenida perigosa de Franca (SP) Caso foi intermediado pelo Balanço Geral Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/04/2025 - 16h03 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h03 )

Na Avenida São Pedro, localizada no bairro City Petrópolis em Franca (SP), moradores manifestaram preocupação com a velocidade excessiva dos veículos e pediram a instalação urgente de redutores de velocidade. O programa Balanço Geral, da Record, fez a intermediação entre a comunidade e a prefeitura, resultando na resolução do problema.