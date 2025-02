Após ser liberado, trecho da Avenida Francisco Junqueira (SP) é novamente bloqueado Interdição foi necessária para a regularização do asfalto Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/01/2025 - 17h09 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h09 ) twitter

Um trecho da Avenida Francisco Junqueira, que havia sido liberado em Ribeirão Preto (SP), foi novamente bloqueado uma hora depois.

Ele fica entre as ruas Marcondes Salgado e São José, no centro da cidade, e estava interditado há quase dois anos por causa de obras de intervenções de drenagem no local.

A prefeitura retomou o serviço e anunciou a liberação do trecho ontem (21), por volta das cinco horas da tarde, mas uma hora depois a faixa foi novamente interditada.

O novo bloqueio foi necessário para a regularização do asfalto e ainda não há uma previsão de quando a via será liberada.