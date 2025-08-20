Após sete horas de júri, homem que matou jovem a facadas por ciúmes da ex é condenado em Guaíra (SP) O crime ocorreu em outubro de 2022, em Guaíra (SP), e foi registrado por câmeras de segurança Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/08/2025 - 16h49 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h49 ) twitter

Após um julgamento de 7 horas, Rodrigo Yukio Marques Eto foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato de João Victor da Silva, motivado por ciúmes. O crime ocorreu em outubro de 2022, em Guaíra (SP), e foi registrado por câmeras de segurança. A defesa tentou adiar o julgamento alegando problemas psiquiátricos do réu, mas o juiz manteve o processo.