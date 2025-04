Aposentado de 88 anos perde globo ocular após erro em cirurgia de catarata A advogada dos pacientes que enfrentam complicações critica a classificação das sequelas e busca um acordo justo com o governo do estado Balanço Geral Interior SP|Do R7 07/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h06 ) twitter

O caso de erro médico no mutirão de cirurgias de catarata no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Taquaritinga, no interior de São Paulo, continua a causar transtornos significativos.

Pacientes, como José, de 88 anos, enfrentam complicações graves, incluindo a remoção do globo ocular.

A advogada dos pacientes critica a classificação das sequelas e busca um acordo justo com o governo do estado.

O erro envolveu a aplicação de produto de limpeza nos olhos dos pacientes, levando à perda parcial ou total da visão.

O governo cancelou o contrato de gestão com o Grupo Santa Casa de Franca e prepara nova concorrência pública. A expectativa é que a próxima reunião resulte em uma proposta de indenização adequada.