Atleta de Ribeirão Preto conquista medalhas no campeonato sul-americano de karatê Com quase 30 anos de dedicação ao esporte, Christian Tavares inspira novas gerações como professor, destacando a importância do karatê para o desenvolvimento pessoal e a superação de desafios

Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share