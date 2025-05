Áudios entre adolescente de 15 anos e vereador reforçam suspeita de favorecimento à prostituição Áudios entre adolescente de 15 anos e vereador reforçam suspeita de favorecimento à prostituição Balanço Geral Interior SP|Do R7 09/05/2025 - 13h39 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O vereador de Patrocínio Paulista, Luiz Carlos Borat, de 52 anos, foi preso pela Delegacia de Defesa da Mulher de Franca, suspeito de favorecer a prostituição de uma adolescente de 15 anos. Segundo a polícia, ele teria oferecido dinheiro e uma casa, em troca de relações sexuais com a menor. Conversas gravadas pela adolescente e sua mãe revelam propostas indecentes e tentativas de intimidade por parte do vereador, que conhecia o namorado da jovem. Borat alega ter sido vítima de armação, mas as evidências apontam para um comportamento inadequado.