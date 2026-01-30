Avião que fazia o trajeto São Paulo - Brasília faz pouso de emergência em Ribeirão Preto (SP) O incidente, que causou pânico entre os passageiros, exigiu atendimento médico para alguns deles

Um avião fez um pouso de emergência no Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto (SP), após a explosão de um power bank (carregador portátil) a bordo. O incidente, que causou pânico entre os passageiros e exigiu atendimento médico para alguns, ocorreu pouco depois da decolagem de São Paulo com destino a Brasília.