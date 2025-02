Balanço Especialista: psicólogo explica malefícios do uso do álcool e drogas Nesta quinta (20), é celebrado o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/02/2025 - 15h08 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quinta (20), é celebrado o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, uma data dedicada à conscientização sobre os riscos do uso dessas substâncias químicas e de valorização da vida. No quadro Balanço Especialista, recebemos o psicólogo Fernando Miguel, que é coordenador do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps AD III Renascer, em Franca.