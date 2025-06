BALANÇO GERAL - 31/05/2025 Confira os principais destaques da edição deste sábado (31) Balanço Geral Interior SP|Do R7 02/06/2025 - 17h33 (Atualizado em 02/06/2025 - 17h33 ) twitter

Comerciantes esperam aumento de 30% nas vendas durante as festas juninas. Menino de dois anos sobrevive 16 horas perdido na mata com a ajuda de cães. Jaguatirica criada como bicho de estimação é apreendida e gera polêmica. E mais: suposta filha do cantor Amado Batista pede exame de DNA.