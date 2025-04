Banco de sangue de Ribeirão Preto (SP) vai presentear doadores com chocolates no feriado Iniciativa visa aumentar doações durante o período Balanço Geral Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h27 ) twitter

O Banco de Sangue de Ribeirão Preto, em São Paulo, lança uma campanha especial durante o feriado de Páscoa, oferecendo chocolates como forma de agradecimento aos doadores. A iniciativa visa aumentar as doações em um período crítico, quando muitos viajam e esquecem de doar.

Michele Caligioni, representante do banco, destaca a importância da doação para pacientes em tratamento de câncer, vítimas de acidentes e cirurgias cardíacas. O banco está localizado na Rua Quintino Bocaiúva, 975, com horários especiais de atendimento. Para facilitar, oferecem transporte via aplicativo para doadores. Contatos: 16 3977-5900 ou 16 99702-0830. Doe sangue, salve vidas e ganhe um doce presente!