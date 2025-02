Bandidos agridem homem e tentam levar caminhonete durante roubo no Distrito Industrial de Franca Vítima chegava no local quando foi abordada por três criminosos nesta segunda (17); fugiram sem levar nada Balanço Geral Interior SP|Do R7 18/02/2025 - 14h56 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h40 ) twitter

Um homem foi vítima de uma tentativa de roubo durante a tarde da segunda (17), no Distrito Industrial, Zona Oeste de Franca. A vítima chegava no local com uma caminhonete quando foi abordada por três homens; na tentativa de pegar a chave dele, os bandidos o agrediram e jogaram o homem no chão.

Os criminosos entraram na caminhonete e tentaram ligar o veículo, mas não conseguiram e fugiram. Em menos de três dias, já foram duas abordagens violentas na Zona Oeste da cidade.