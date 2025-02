Bandidos furtam furgões para roubar estabelecimentos comerciais Prejuízo de loja passa de vinte mil reais Balanço Geral Interior SP|Do R7 31/01/2025 - 17h38 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h38 ) twitter

Na Vila Aparecida, região leste de Franca (SP), bandidos furtaram uma distribuidora de tecidos e levaram mais de 30 bobinas, cada uma avaliada em 700 reais. O gerente da loja acredita que os ladrões receberam informações privilegiadas e que o bando teria roubado um outro carro do mesmo modelo, também para cometer furtos em outras lojas da região. Foram feitas buscas nas proximidades do local e, depois de uma perseguição, o veículo foi abandonado com um telefone celular. A polícia investiga o caso.