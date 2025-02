Bandidos invadem loja de utilidades e furtam cofre na avenida Hélio Palermo, em Franca Crime ocorreu na madrugada desta segunda (24); valor levado não foi informado Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/02/2025 - 14h25 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h25 ) twitter

Bandidos invadiram uma loja de produtos de utilidades e furtaram o cofre do estabelecimento, na madrugada desta segunda (24), na Avenida Hélio Palermo, uma das principais avenidas de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos arrombaram a porta do estoque da empresa e tiveram acesso ao cofre. O valor envolvido não foi informado, mas seria o resultado de todo o faturamento do final de semana.

Imagens de câmeras de segurança devem auxiliar a Polícia Civil nas investigações.