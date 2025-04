Bar do Tissá em Franca (SP) elege cliente mais chato Local tem mural com fotos dos eleitos, como se fossem funcionários do mês

