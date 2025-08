Bebê de um ano e seis meses morre em incêndio em casa O fogo começou no quarto onde ela estava com dois irmãos, enquanto os pais estavam fora Balanço Geral Interior SP|Do R7 06/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h39 ) twitter

Uma criança de um ano e seis meses morreu em um incêndio em Vargem Grande do Sul (SP). O fogo começou no quarto onde ela estava com dois irmãos, enquanto os pais estavam fora. A avó e outra pessoa cuidavam das crianças, mas não conseguiram resgatar o bebê. As causas do incêndio estão sob investigação, e a polícia busca entender as circunstâncias do acidente.