Bombeiros encontram corpo de servente de pedreiro que caiu em lago artificial na região A polícia investiga se o afogamento foi acidental ou resultado de um crime, já que amigos presentes no local não prestaram depoimento Balanço Geral Interior SP|Do R7 04/07/2025 - 12h59 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O corpo de Sebastião dos Reis da Silva, de 28 anos, foi encontrado no lago artificial de Morro Agudo (SP) após dois dias de buscas. A polícia investiga se o afogamento foi acidental ou resultado de um crime, já que amigos presentes no local não prestaram depoimento. A esposa de Sebastião, que acompanhou as buscas, suspeita de crime devido ao comportamento dos amigos e ao histórico de uso de álcool e drogas do marido.