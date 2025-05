‘Bora de Bike’ acontece dia 08 de junho em Ribeirão Preto (SP) Evento oferece recreação para crianças e serviços de saúde gratuitos Balanço Geral Interior SP|Do R7 08/05/2025 - 17h45 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h45 ) twitter

Marcado para o dia 8 de junho, no Parque Luis Carlos Raya, em Ribeirão Preto (SP), o ‘Bora de Bike’ é um evento imperdível para toda a família.

Com base no sucesso do ano passado, o evento, que acontece a partir das 8h da manhã, oferece recreação para crianças e serviços de saúde gratuitos. Participantes de toda a região, incluindo Franca, São Carlos e Araraquara, são convidados a se juntar a esse passeio ciclístico.

O ‘Bora de Bike’, anteriormente conhecido como ‘Pedala Record’, promete ser um sucesso novamente, incentivando a participação de todos.

Em breve, serão divulgadas informações sobre inscrições e como garantir a camiseta personalizada do evento.