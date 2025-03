Botafogo foca no Campeonato Brasileiro após desafios iniciais Time busca adaptar novas contratações e manter base vencedora para repetir sucesso da temporada anterior Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 21/03/2025 - 17h27 ) twitter

O Botafogo segue o ano com desafios após eliminações precoces no Campeonato Carioca e perdas na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Com foco na estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, o time busca adaptar novas contratações e manter a base vencedora de 2024.

O técnico português, Renato Paiva, planeja ajustes estratégicos, como o reposicionamento de Igor Jesus, visando repetir o sucesso da temporada anterior.