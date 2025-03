Botafogo-SP intensifica preparação para estreia na Série B do Brasileirão Time de Ribeirão Preto estreia contra o América-MG no dia 4 de abril no Estádio Independência buscando acesso à elite Balanço Geral Interior SP|Do R7 25/03/2025 - 17h18 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Botafogo de Ribeirão Preto (SP) concentra esforços nos treinos para a Série B do Brasileirão, que começa em 4 de abril. Com reforços no elenco e comando do técnico Zanardi, o Pantera estreia contra o América-MG no Estádio Independência.

O diretor executivo do time, Toninho Cecília, reforçou a confiança no trabalho da comissão técnica e a meta de conquistar o acesso à Série A.