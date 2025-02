Brasil é o segundo país com maior número de casos de hanseníase Campanha ‘Janeiro Roxo’ busca conscientizar sobre a doença, que atinge a pele e os nervos do corpo Balanço Geral Interior SP|Do R7 23/01/2025 - 17h13 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h13 ) twitter

Nesta edição do ‘Balanço Especialista’, a convidada foi a dermatologista Ariane Maywald, que explicou sobre a campanha ‘Janeiro Roxo’. A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a hanseníase.

A doença é crônica e atinge a pele e os nervos do corpo. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos da doença. Somente em 2023, foram registrados quase 23 mil novas ocorrências.