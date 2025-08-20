Cabos e fios pendurados em postes no centro de Manaus serão retirados em operação da prefeitura A ação visa combater a poluição visual e aumentar a segurança, evitando riscos de incêndio causados por fios obsoletos Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/08/2025 - 17h05 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h05 ) twitter

A prefeitura de Manaus (AM) iniciou a remoção de cabos e fios pendurados no centro da cidade como parte de um mutirão de reordenamento urbano. A ação visa combater a poluição visual e aumentar a segurança, evitando riscos de incêndio causados por fios obsoletos. O projeto, que já começou na Marcílio Dias, será expandido para outras áreas comerciais, melhorando a estética e segurança da capital.