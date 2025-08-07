Cachorro é resgatado em terreno onde homem foi encontrado morto Suspeitava-se de tribunal do crime, mas a investigação revelou que o cachorro do local pode ter atacado o corpo após o homem sofrer um mal súbito Balanço Geral Interior SP|Do R7 07/08/2025 - 17h56 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi encontrado morto em um terreno na Via Norte, em Ribeirão Preto (SP), com sinais de violência. Inicialmente, suspeitava-se de tribunal do crime, mas a investigação revelou que o cachorro do local pode ter atacado o corpo após o homem sofrer um mal súbito. A polícia investiga o caso, enquanto o cão passa por exames. A história tomou um rumo inesperado, descartando envolvimento de facções criminosas.