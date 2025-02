Calor intenso promete dar trégua no interior de SP, mas volta no final de semana Defesa Civil alerta para temperaturas próximas dos 35º; Prainha de Sertãozinho é reaberta ao público Balanço Geral Interior SP|Do R7 12/02/2025 - 14h32 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h32 ) twitter

O calor intenso promete dar uma trégua amanhã no interior paulista, mas volta com toda a força na semana que vem. Segundo a Defesa Civil do estado, as temperaturas que estão batendo nos 35 graus vão ter uma leve queda por causa de uma frente fria que chega nesta quinta (13) - com direito a chuva generalizada, mas que dura pouco e deve ir até sábado (15), quando o calorão volta com força.

E uma ótima notícia para os visitantes do Parque Ecológico e de Lazer “Gustavo Simioni”, onde fica a famosa Prainha de Sertãozinho: a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) classificou a prainha como “própria para banho”, e o local já foi reaberto ao público.