Câmeras de segurança flagram dupla ateando fogo em área de mata O incêndio, que ocorreu durante a madrugada, destruiu grande parte da vegetação e ameaçou a fauna local Balanço Geral Interior SP|Do R7 07/08/2025 - 17h51 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança ateando fogo em uma área de mata no bairro Antônio Gonzales, em Franca (SP). O incêndio, que ocorreu durante a madrugada, destruiu grande parte da vegetação e ameaçou a fauna local. Moradores, revoltados, pedem ação das autoridades para identificar os responsáveis e proteger a área, que sofre com ataques recorrentes em períodos de estiagem.