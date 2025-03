Caminhão com gesso pega fogo e interdita Rodovia Anhanguera (SP) Falha mecânica elétrica pode ter causado incêndio que gerou prejuízo de R$ 350 mil e congestionamento de 4 km na altura de Cravinhos Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/03/2025 - 15h55 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h55 ) twitter

Um caminhão carregado com gesso pegou fogo na manhã desta sexta-feira (28) na Rodovia Anhanguera (SP), próximo ao km 300, sentido Ribeirão Preto/Cravinhos. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas em cerca de uma hora, evitando vítimas, mas o prejuízo material foi estimado em R$350 mil.

A suspeita inicial aponta para falha no sistema elétrico do veículo como causa do incêndio, que chegou a provocar um congestionamento de quatro quilômetros.