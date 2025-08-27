Caminhão de coleta de lixo cai em um buraco após o asfalto ceder no centro de Ribeirão Preto (SP)
O incidente ocorreu durante a madrugada, assustando moradores e trabalhadores
Um caminhão de lixo afundou em um buraco no centro de Ribeirão Preto (SP), na rua Casemiro de Abreu, Vila Seixas. O incidente ocorreu durante a madrugada, assustando moradores e trabalhadores. A prefeitura planeja uma manutenção emergencial na galeria pluvial, que apresenta danos devido à antiguidade. Moradores alertam que não é a primeira vez que buracos surgem na área.