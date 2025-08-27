Caminhão de coleta de lixo cai em um buraco após o asfalto ceder no centro de Ribeirão Preto (SP) O incidente ocorreu durante a madrugada, assustando moradores e trabalhadores Balanço Geral Interior SP|Do R7 27/08/2025 - 12h43 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h43 ) twitter

Um caminhão de lixo afundou em um buraco no centro de Ribeirão Preto (SP), na rua Casemiro de Abreu, Vila Seixas. O incidente ocorreu durante a madrugada, assustando moradores e trabalhadores. A prefeitura planeja uma manutenção emergencial na galeria pluvial, que apresenta danos devido à antiguidade. Moradores alertam que não é a primeira vez que buracos surgem na área.