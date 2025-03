Campeonato Brasileiro promete emoções e rivalidades na Record A maior competição do futebol brasileiro está prestes a começar, prometendo jogos eletrizantes e grandes confrontos Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/03/2025 - 17h33 (Atualizado em 21/03/2025 - 17h33 ) twitter

Prepare-se para o início do Campeonato Brasileiro na tela da Record. O maior campeonato do país promete trazer emoções intensas, com os principais clubes do Brasil em campo.

Acompanhe clássicos e rivalidades que vão tirar o fôlego, além de grandes craques exibindo todo o seu talento e habilidade.