Cantor sertanejo Rodolfo Fávero morre aos 33 anos Ele estava internado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) desde quinta-feira, 16/01 Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/01/2025 - 15h58 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h58 )

Conhecido como “a voz bruta do sertanejo”, o cantor Rodolfo Favero morreu esse final de semana aos 33 anos. Ele estava internado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) desde quinta-feira, dia 16/01, e, segundo a assessoria do cantor, ele sofreu uma parada cardíaca.

O velório aconteceu ontem, domingo, em Guariba (SP), cidade onde ele morava. Entre algumas de suas músicas, estavam “Jeito Caboclo”, “Namorada Raiz” e “Seguindo seus passos”.