Cantora Naiara Azevedo procura por par de botas perdido em festa As botas, de grande valor afetivo, foram esquecidas após a cantora passar mal no camarim e precisar de atendimento médico Balanço Geral Interior SP|Do R7 16/07/2025 - 13h11 (Atualizado em 16/07/2025 - 13h11 )

Ontem (15), durante uma festa em Jaboticabal (SP), a cantora sertaneja Naiara Azevedo esqueceu um par de botas de grande valor afetivo no camarim após passar mal e receber atendimento médico. A prefeitura local e a produção da artista pedem que quem encontrar as botas entre em contato para devolução. As botas, parte do figurino da cantora, ainda não foram localizadas.