Cãominhada reúne mais de 50 cães em Franca (SP) Com um percurso de 400 metros, o evento teve como foco o bem-estar e a socialização dos animais Balanço Geral Interior SP|Do R7 01/09/2025 - 16h40 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h40 )

A primeira caminhada de cães realizada em Franca (SP) reuniu mais de 50 pets de diferentes raças e tamanhos. Com um percurso de 400 metros, o evento teve como foco o bem-estar e a socialização dos animais. Além disso, a feira de adoção realizada no local ofereceu uma oportunidade para que mais cães encontrassem um lar, reforçando a importância da adoção responsável.