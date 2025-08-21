Carreta se solta de caminhão de cana e tomba em alça de acesso à rodovia de Ribeirão Preto (SP) O acidente, ocorrido na manhã de quinta-feira (21), resultou em quedas de motociclistas devido à pista escorregadia Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/08/2025 - 12h44 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caminhão carregado de cana tombou na Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto (SP), espalhando 30 toneladas de carga e causando lentidão no trânsito. O acidente, ocorrido na manhã de quinta-feira (21), resultou em quedas de motociclistas devido à pista escorregadia. A remoção da carga e do veículo está em andamento, com o fluxo sendo redirecionado para outra alça.