Carro capota após batida em cruzamento de Franca (SP) O motorista, Lucas, saiu ileso, enquanto a condutora do outro carro ficou abalada Balanço Geral Interior SP|Do R7 15/07/2025 - 17h02

Um acidente envolvendo dois veículos no cruzamento das ruas Chile e Zeca de Paula, em Franca (SP), resultou no capotamento de uma picape. O motorista, Lucas, saiu ileso, enquanto a condutora do outro carro ficou abalada. A polícia desviou o trânsito e removeu os veículos. O local é conhecido por problemas de sinalização e por um prédio com madeiras soltas, aumentando os riscos na área.