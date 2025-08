Carro invade posto de combustíveis e deixa três pessoas feridas O acidente ocorreu quando uma motorista, de 52, anos confundiu os pedais do veículo Balanço Geral Interior SP|Do R7 01/08/2025 - 12h36 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h36 ) twitter

Um carro invadiu um posto de combustíveis na zona sul de Ribeirão Preto (SP), ferindo três pessoas. O acidente ocorreu quando uma motorista, de 52, anos confundiu os pedais do veículo. A atendente ficou gravemente ferida e foi levada ao hospital. A perícia investiga o caso, que não é o primeiro incidente no local. Imagens de segurança mostram o momento do impacto.