Casa usada como abrigo para moradores de rua é consumida pelo fogo após desentendimento
O fogo, iniciado por uma mulher, consumiu toda a residência, causando o desabamento do teto
Em Franca (SP), um incêndio destruiu uma casa abandonada no bairro da Estação, após uma briga entre moradores de rua. O fogo, iniciado por uma mulher, consumiu toda a residência, causando o desabamento do teto. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas após duas horas de trabalho. O imóvel, desocupado há anos, será avaliado para possível demolição devido aos riscos estruturais.