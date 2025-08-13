Logo R7.com
Casa usada como abrigo para moradores de rua é consumida pelo fogo após desentendimento

O fogo, iniciado por uma mulher, consumiu toda a residência, causando o desabamento do teto

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Em Franca (SP), um incêndio destruiu uma casa abandonada no bairro da Estação, após uma briga entre moradores de rua. O fogo, iniciado por uma mulher, consumiu toda a residência, causando o desabamento do teto. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas após duas horas de trabalho. O imóvel, desocupado há anos, será avaliado para possível demolição devido aos riscos estruturais.

