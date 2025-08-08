Casal acusado de matar homem que tentou salvar irmão é condenado, mas responde em liberdade
Monique Souza e Murilo Regatieri foram condenados pelo assassinato de Claudinei Soares em um bar em Restinga (SP)
Monique Souza e Murilo Regatieri foram condenados pelo assassinato de Claudinei Soares em um bar em Restinga (SP). Claudinei morreu ao tentar salvar o irmão durante uma briga. Monique e Murilo, que alegaram legítima defesa, foram sentenciados a penas de prisão, mas recorrerão em liberdade. A família da vítima expressa insatisfação com a decisão judicial.