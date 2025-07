Caso Alex: mulher é denunciada por homicídio de adolescente Morte foi marcada por crueldade e caso agora segue para julgamento popular Balanço Geral Interior SP|Do R7 03/07/2025 - 17h42 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público denunciou Eduarda Amaral, antes testemunha, por homicídio qualificado no caso do estudante Alex Gabriel, de 16 anos, morto em Pontal. Quatro homens já presos também respondem por ocultação de cadáver. A promotoria não pediu prisão preventiva de Eduarda, que colaborou com a investigação. O caso, marcado por crueldade, segue para julgamento popular.