Caso Larissa: cachorrinha do casal é tirada da casa da amante pela família da professora Segundo testemunhas, depois da prisão, o médico teria autorizado a amante a cuidar de Pandora, a cachorra do casal Balanço Geral Interior SP|Do R7 12/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 12/05/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Ribeirão Preto (SP), a morte chocante por envenenamento da professora de pilates Larissa Rodrigues continua a ganhar desdobramentos. Com seu marido, Luiz Garnica, e sua sogra, Elizabeth Arrabaça, presos como os principais suspeitos do crime, um novo episódio surge no caso: a disputa pela guarda de Pandora, a cachorrinha do casal. Segundo testemunhas, depois das prisões, a amante do médico, uma estudante de 26 anos, teria tido autorização dele para cuidar da cachorra. Mas, assim que a família de Larissa soube, foi buscá-la. Existe, agora, a possibilidade de uma disputa judicial, para que as famílias de Larissa e Luís compartilhem a guarda da cachorrinha do casal.