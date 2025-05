Caso Larissa: entenda o que levou a polícia a pedir a exumação do corpo da irmã do médico Nathalia Garnica, cunhada de Larissa, faleceu um mês antes, com os mesmos sintomas da professora Balanço Geral Interior SP|Do R7 19/05/2025 - 14h06 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h06 ) twitter

A equipe do IML de Ribeirão Preto (SP) participará da exumação do corpo de Nathalia Garnica, cunhada de Larissa Rodrigues, que foi sepultada um mês antes da professora. Larissa foi envenenada com chumbinho e a exumação do corpo de Nathalia busca esclarecer se a mesma substância foi usada. Câmeras de segurança e depoimentos indicam semelhanças nos casos. Nathalia, veterinária e ex-candidata a vereadora, morreu em fevereiro deste ano, sem sinais de violência. A investigação continua, com foco nas relações familiares e possíveis motivações.