Caso Larissa: justiça nega participação presencial de sogra e marido na audiência de instrução
Acusados de homicídio qualificado, eles foram presos após a professora de pilates ser encontrada morta
A justiça decidiu que Elizabete Arrabaça e Luiz Garnica participem online da audiência do caso Larissa, marcada para 9 de setembro. Acusados de homicídio qualificado, eles foram presos após Larissa ser encontrada morta. O advogado de Elizabete pretende recorrer para garantir presença física na audiência.