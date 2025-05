Caso Larissa: marido de professora morta é investigado por desvio de dinheiro do seguro de vida Valor de seguro de vida foi utilizado para quitar despesas pessoais de Luiz Balanço Geral Interior SP|Do R7 09/05/2025 - 19h41 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h41 ) twitter

A Polícia Civil investiga o médico Luiz Antonio Garnica, marido da professora Larissa Rodrigues, por suspeita de desviar parte do valor do seguro de vida da esposa, morta em circunstâncias suspeitas. Ele teria utilizado o dinheiro destinado ao sogro para quitar despesas pessoais. O caso segue em apuração, com depoimentos de testemunhas e acompanhamento da defesa da família, que afirma que os valores seriam destinados ao futuro do pai de Larissa.