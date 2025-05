Caso Nelson: homem que abandonou o carro do empresário se entrega à polícia Tadeu Almeida Silva foi preso após audiência de custódia, enquanto Marlon Couto e sua esposa, Marcela Almeida, seguem foragidos Balanço Geral Interior SP|Do R7 30/05/2025 - 12h59 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tadeu Almeida Silva foi preso após audiência de custódia, enquanto Marlon Couto e sua esposa, Marcela Almeida, seguem foragidos. A polícia investiga o assassinato do empresário Nelson Carreira, com buscas em Miguelópolis pelo corpo da vítima. A defesa de Tadeu alega coação, mas a polícia suspeita de envolvimento no crime.