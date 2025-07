Caso Nelson: Justiça de SP concede liberdade a Felippe Miranda Ele é suspeito no caso do assassinato do empresário Nelson Carreira Filho, juntamente com Marlon Couto Júnior, que continua foragido, e outras pessoas, como Marcela Almeida e Tadeu Almeida

Balanço Geral Interior SP|Do R7 18/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share