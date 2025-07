Caso Nelson: Polícia Civil encerra inquérito e indicia 8 pessoas pela morte de empresário Nelson foi atraído para uma reunião em Cravinhos, onde foi assassinado; seu corpo teria sido jogado no Rio Grande, mas ainda não foi encontrado Balanço Geral Interior SP|Do R7 08/07/2025 - 16h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h00 ) twitter

A polícia concluiu o inquérito sobre a morte do empresário Nelson Carreira, indiciando oito pessoas. Nelson foi atraído para uma reunião em Cravinhos (SP), onde foi assassinado. O corpo teria sido jogado no Rio Grande, mas ainda não foi encontrado. Marlon Couto, principal suspeito, confessou o crime em carta. A investigação aponta crime premeditado, com envolvimento de familiares e cúmplices.