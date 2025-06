Caso Nelson: Polícia Civil pede ajuda da Marinha para realizar buscas pelo corpo no Rio Grande As buscas enfrentam desafios geográficos e ambientais, mas a polícia tenta trazer conforto à família do empresário Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/06/2025 - 14h20 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h20 ) twitter

A Polícia Civil, com apoio da Marinha, intensifica as buscas pelo corpo do empresário Nelson no Rio Grande, em Miguelópolis (SP). O crime, motivado por desavenças comerciais, envolveu Marlon Couto, sócio de Nelson, que está foragido. As buscas enfrentam desafios geográficos e ambientais, mas a polícia tenta trazer conforto à família de Nelson, enquanto investiga a possível participação de mais envolvidos.