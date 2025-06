Caso Nelson: polícia faz buscas na empresa de Marlon e descobre esquema de falsificação Marlon, que confessou o assassinato, segue foragido, enquanto sua esposa, Marcela, continua negando envolvimento após se entregar à polícia Balanço Geral Interior SP|Do R7 05/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Cravinhos (SP) investiga Marlon Couto, foragido após confessar o assassinato do empresário Nelson Carreeira FIlho. Buscas em imóveis ligados a Marlon revelaram um esquema de falsificação de suplementos alimentares. A esposa de Marlon, Marcela Silva, se entregou à polícia, negando envolvimento no crime. O caso envolve extorsão e ameaças, com desdobramentos que incluem a participação de Tadeu Almeida, já preso.