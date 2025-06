Caso Nelson: polícia investiga irmão de Marlon por envolvimento na logística do crime Irmão da vítima conversou com Murilo sobre as investigações e fala com o Balanço Geral Balanço Geral Interior SP|Do R7 26/06/2025 - 12h43 (Atualizado em 26/06/2025 - 12h43 ) twitter

O empresário Nelson foi morto em Cravinhos (SP) e seu corpo jogado no Rio Grande. Marlon, principal suspeito, está foragido. Agora, a polícia também investiga o envolvimento de Murilo, irmão de Marlon, na logística do crime. Irmão da vítima conversou com Murilo sobre as investigações e fala com o Balanço Geral.