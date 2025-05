Caso Nelson: polícia pede prisão de dois suspeitos na morte de empresário Tadeu, que já presta depoimentos, confessou a ocultação do corpo e transporte do carro para São Paulo Balanço Geral Interior SP|Do R7 27/05/2025 - 14h10 (Atualizado em 27/05/2025 - 14h10 ) twitter

A Polícia Civil identificou dois suspeitos no caso do empresário Nelson, desaparecido após reunião em Cravinhos (SP). Tadeu confessou a ocultação do corpo e transporte do carro para São Paulo. Marlon, suspeito de homicídio, está sendo procurado. O boné do empresário, reconhecido pela família, foi crucial na investigação. A polícia busca mais evidências enquanto os suspeitos aguardam decisão judicial.