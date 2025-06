Caso Nelson: sangue é encontrado em perícia feita no carro usado para levar corpo do empresário Exames de DNA serão realizados, mas Marlon Couto, sócio de Nelson e principal suspeito do crime, ainda está foragido Balanço Geral Interior SP|Do R7 25/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 17h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil avança na investigação do assassinato do empresário Nelson, cujo corpo foi encontrado no Rio Grande. Exames de DNA serão realizados em sangue encontrado na picape usada no crime. Marlon Couto, sócio de Nelson, é o principal suspeito e está foragido. A polícia busca prorrogar prisões temporárias dos envolvidos, enquanto a Marinha é solicitada para intensificar as buscas pelo corpo.