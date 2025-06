Caso Nelson: suspeito de matar empresário confessa o crime em carta enviada à polícia Na carta, Marlon Couto revela detalhes do crime e alega ameaças de extorsão por parte da vítima Balanço Geral Interior SP|Do R7 02/06/2025 - 14h10 (Atualizado em 02/06/2025 - 14h10 ) twitter

Marlon Couto confessou o assassinato de Nelson Carreira em uma carta entregue à polícia, revelando detalhes do crime e alegando ameaças de extorsão por parte da vítima. Marlon afirma que agiu em legítima defesa e que sua esposa, Marcela, não estava envolvida. Segundo o acusado, o corpo de Nelson foi jogado no rio em Miguelópolis, e as buscas continuam. Marlon e Marcela são considerados foragidos.