Caso Nicolly: imagens mostram casal de adolescentes, suspeito de matar a jovem, nos dias seguintes ao crime O assassinato, planejado com frieza, resultou na morte brutal de Nicolly, cujo corpo foi esquartejado Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/07/2025 - 12h49 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h49 )

O chocante assassinato de Nicolly Pogere, uma adolescente de 15 anos, em Hortolândia (SP), tem repercutido nacionalmente. Imagens obtidas pelo jornalismo da RECORD mostram o casal de adolescentes, principal suspeito da morte da jovem, nos dias seguintes ao crime. O assassinato, planejado com frieza, resultou na morte brutal de Nicolly, cujo corpo foi esquartejado. As investigações revelam um enredo de ciúmes e manipulação, com a participação de uma namorada de 14 anos.